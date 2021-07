Covid: questore Catanzaro sospende licenza per locale

(ANSA) - CATANZARO, 29 LUG - Il Questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro, ha disposto la sospensione dell'attività per 15 giorni di uno stabilimento balneare con annessa discoteca e pubblico esercizio in località "Giovino".

"Il provvedimento - riferisce una nota stampa della Questura - si è reso necessario poiché, a seguito di più controlli amministrativi svolti da personale della Squadra amministrativa della Divisione Pasi della Questura e dai carabinieri, effettuati per assicurare il rispetto delle misure disposte per contenere il contagio da Covid-19, è stato accertato che nel locale si svolgeva una serata danzante, con una massiccia partecipazione di giovani intenti a ballare, musica ad alto volume e senza il minimo rispetto delle norme di prevenzione del contagio. E' stata riscontrata, inoltre, la presenza di numerosi minorenni, alcuni dei quali, a seguito del consumo di bevande alcoliche, indebitamente loro somministrate, sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale per coma etilico".

All'imprenditore titolare del locale, oltre alla contestazione, nell'immediatezza, delle violazioni riguardanti l'illecita somministrazione di bevande alcoliche oltre le 3 di notte e di quelle relative alla violazione delle norme anti covid, è stata notificata così la misura sospensiva dell'attività del locale. (ANSA).