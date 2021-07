Cede terreno,autobotte carica di gasolio su rovescia su lato

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 28 LUG - I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti stamani lungo la Statale 18, nel Comune di Ionadi, in prossimità del bivio per San Costantino, dove un'autocisterna che trasportava circa 18.000 litri di gasolio, fermatasi al di fuori della sede stradale, si è ribaltata su un fianco a causa del cedimento del terreno.

I vigili, dopo aver messo in sicurezza il mezzo e fatto evacuare a scopo precauzionale una abitazione nelle vicinanze, hanno fornito assistenza tecnica al personale della ditta che ha effettuato il travaso del combustibile su un altro mezzo. Al termine delle operazioni di travaso, con l'ausilio dell'autogrù in dotazione al Comando provinciale, il mezzo pesante è stato recuperato e messo sulla sede stradale.

Durante lo svolgimento delle operazioni il traffico sulla statale 18 è stato interrotto e deviato su percorsi alternativi.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia ed Anas. (ANSA).