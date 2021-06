Ficus in Villa Crotone è albero monumentale

(ANSA) - CROTONE, 17 GIU - E' stato dichiarato albero monumentale il Ficus macrophilla presente all'interno della Villa Comunale di Crotone. E' stato il Dipartimento tutela ambiente della Regione Calabria, ai sensi della legge n. 10 del 14 gennaio 2013, a dichiarare "monumentale" la pianta di circa 80 anni di quasi quindici metri di altezza. Grazie a questo riconoscimento la storica pianta viene iscritta nell'albo nazionale degli alberi monumentali che ne certifica il particolar pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale diventando così, come si legge in una nota dell'Amministrazione comunale di Crotone "un ulteriore elemento di valorizzazione e di attrazione turistica per un luogo così significativo della città" che è stato riaperto da qualche settimana dopo una lunga chiusura ed "un riconoscimento al lavoro dell'ufficio comunale alla tutela del verde impegnato nel recupero di tanti spazi verdi cittadini che ha svolto, nello specifico, una attenta istruttoria al fine del riconoscimento della monumentalità". (ANSA).