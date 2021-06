Violenza sessuale: aggredisce donna a Cosenza, arrestato

(ANSA) - COSENZA, 12 GIU - Un cinquantenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Cosenza per violenza sessuale per aver aggredito una donna che stava rientrando nella propria abitazione. La donna, secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, sarebbe riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto fornendo ai militari una descrizione accurata dell'uomo che ha consentito di rintracciare il cinquantenne e di arrestarlo. Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare se l'uomo sia anche l'autore della violenza sessuale avvenuta, nei giorni scorsi ai danni di una giovane all'interno della Villa vecchia. I carabinieri lanciano anche un appello alle donne, nel caso in cui vi fossero altre vittime, di recarsi in caserma a raccontare quanto accaduto. (ANSA).