Covid:in lieve risalita positivi Calabria (130),tre decessi

(ANSA) - CATANZARO, 11 GIU - Tornano ad aumentare i positivi in Calabria. Sono 130 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 78, a fronte di 2.389 tamponi fatti. Il tasso di positività recupera terreno e sale al 5,44%. Tre i decessi tutti in provincia di Reggio Calabria. Il totale delle vittime sale a 1.205. Notizie rinfrancanti arrivano dal fronte degli ospedali dove scendono ancora sensibilmente i ricoveri nei reparti, -12 (156) e nelle terapie intensive, -2 (10). Sono 169 i guariti (58.641), mentre si contano dodici unità in meno tra gli isolati a domicilio, -28 (8.068). Gli attualmente positivi diminuiscono di 42 (8.234).

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti ammonta i 89.4045 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.080.

Questo i quadro dei dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 790 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 762 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 9.368 (9.228 guariti, 140 deceduti); Cosenza: Casi attivi 6.295 (59 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6.232 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 16.413 (15.867 guariti, 546 deceduti); Crotone: Casi attivi 121 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 108 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6.364 (6.265 guariti, 99 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 779 (51 in reparto, 4 in terapia intensiva, 724 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 22.062 (21.733 guariti, 329 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 185 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 178 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 5.297 (5206 guariti, 91 deceduti). (ANSA).