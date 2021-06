Vaccini: Calabria, a under 60 richiami con Pfizer e Moderna

(ANSA) - CATANZARO, 11 GIU - "Astrazeneca potrà essere somministrato soltanto a chi ha più di 60 anni; mentre per i richiami dello stesso vaccino verrà utilizzato Pfizer e Moderna.

È questa la decisione del Comitato Tecnico Scientifico che la Calabria attua pienamente e immediatamente, fermo restando ulteriori specifiche che potrebbero arrivare dal Governo nazionale". Lo rende noto la Protezione civile Regionale.

"Si precisa - è scritto in una nota - che sul territorio regionale era già stata prestata molta attenzione ai giovani, somministrando categoricamente Pfizer dai 12 ai 18 anni e non promuovendo alcun Astraday per i più piccoli". (ANSA).