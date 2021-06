Povertà:Banco alimentare Calabria, assistite 38mila famiglie

(ANSA) - CATANZARO, 09 GIU - Sono 38 mila i nuclei familiari assistiti dal Banco Alimentare della Calabria attraverso 594 strutture caritative, per un totale di quasi 135 mila persone.

"Diversamente da quanto avevamo immaginato - afferma Gianni Romeo, direttore regionale del Banco - la pandemia non ha inibito la generosità dei calabresi e più in generale degli italiani: sia i privati che le aziende hanno donato generi alimentari per le famiglie che vivono situazioni di difficoltà per il 70% in più rispetto al 2019. Se questo impegno ci fa ben sperare, non deve indurci a pensare che il problema della povertà nella nostra regione sia superato".

A Reggio Calabriaha preso il via, in proposito, un' iniziativa promossa da Confesercenti e Banco Alimentare Calabria in collaborazione con Conpait Pasticceri d'Italia. Nello specifico alcuni locali - soprattutto pizzerie e gastronomie d'asporto - devolveranno l'esubero della produzione della giornata alle famiglie più bisognose seguite dagli enti caritativi della zona; altri esercizi, invece, prepareranno delle pietanze espresse con cadenza mensile o quindicinale.

Intanto è partita anche la campagna nazionale dal titolo "La fame non va in vacanza".

Fino al 14 giugno si potranno donare 2 euro con SMS al numero solidale 45587 da cellulare personale Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; il valore della donazione sarà di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali o di 5 euro per ogni chiamata da rete fissa Twt, Convergenze e PosteMobile.

Si potrà sostenere la campagna fino alla fine di agosto tramite le marmellate solidali sul sito www.bancoalimentare.it, facendo una donazione a Bancoalimentare.it/donaora o sulla piattaforma di crowdfunding forfunding.intesasanpaolo.com cercando i progetti di Banco Alimentare. In Calabria le marmellate solidali si potranno acquistare nel corso di un evento che si terrà nelle principali piazze dei capoluoghi di provincia.

(ANSA).