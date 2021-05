Covid:Gimbe, migliora Calabria, 560 casi su 100mila abitanti

(ANSA) - CATANZARO, 27 MAG - Migliorano i dati relativi alla diffusione del Covid in Calabria. Nella settimana 19-25 maggio, secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 460 con un calo, rispetto alla settimana precedente, del 16,4%. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, rispettivamente al 29 e 14%.

Sul fronte vaccinale, secondo il monitoraggio Gimbe, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo è pari al 16,4% a cui aggiungere un ulteriore 18% con sola prima dose.

Riguardo agli over 80 hanno ultimato la vaccinazione il 68,7%, con un altro 8,8% con una dose. Nella fascia 70-79 anni ha ricevuto la doppia dose il 32,8% con un ulteriore 41% che ha ricevuto la prima dose. Tra la popolazione nella fascia 60-69 anni hanno completato il ciclo vaccinale il 24% a cui aggiungere un ulteriore 38,5% con la sola prima dose. (ANSA).