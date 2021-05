COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 20 MAG - Migliora ulteriormente la situazione dei contagi da Covid in Calabria. Secondo la fondazione Gimbe, nella settimana 12-18 maggio, l'indice dei "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti", che sono 607, è scesa del 31,6% rispetto alla settimana precedente. Oggi i nuovi contagi sono 263 con il tasso di positività che si attesta all'8,32%. Cinque le vittime nelle ultime 24 ore con il totale che arriva a 1.127.

In positivo anche la pressione sugli ospedali che si riduce ulteriormente. In area medica calano di 15 i ricoverati, con i degenti che sono 325 con un tasso di occupazione dei posti letti del 33% (-2%). Stabili le terapie intensive con 27 ricoverati ed un tasso di occupazione del 18%.

Per quanto concerne le vaccinazioni, la percentuale di popolazione calabrese che ha effettuato il ciclo completo è pari al 13,7% (prima dose 16,6%) a fronte del dato nazionale del 15,2% (16,9%). Tra gli over 80 ha completato il ciclo il 65,9% e solo pima dose il 9,9% (Italia 80,7 e 10,7%). Nella fascia tra i i 70 e i 79 anni ciclo completato dal 25,1% e 44,3 con prima dose (24,9 e 53,7%), mentre tra i 60/69enni siamo al 18,4% di vaccinati completi e 39,2 solo con prima dose (16,4 e 44,9%).

E domani, in Calabria, arriva una nuova fornitura di vaccini.

I furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, prenderanno in consegna a Cosenza 14.200 dosi di Moderna e 4.200 di "Johnson&Johnson" per procedere alla distribuzione sul territorio regionale raggiungendo le destinazioni finali: Lamezia Terme, Vibo Valentia, Melito Porto Salvo e Crotone. La fornitura alle strutture ospedaliere avverrà anche in questo caso in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e l'Esercito Italiano.

Intanto, un nuovo centro vaccinale è stato attivato dall'Amministrazione comunale di Reggio Calabria nei locali del Centro Civico di Pellaro che da domani inizierà la somministrazione. La struttura resterà aperta dalle 9 alle 21.

