Trasporti: FlixBus, da domani nuove tratte in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 05 MAG - FlixBus potenzia la rete di collegamenti in Calabria, includendo nel proprio network regionale nuove tratte attive da domani e già acquistabili su tutti i canali di vendita. Lo annuncia, in un comunicato, lo stesso operatore. In particolare, secondo quanto rende noto l'azienda, saranno collegate 35 città sul territorio regionale, dalla Costa degli Achei a Reggio Calabria.

Nel Cosentino, Tarsia, Spezzano Albanese, Luzzi, Mongrassano e Bisignano si andranno ad aggiungere a Cosenza e Rende fra i comuni già collegati nella Valle del Crati, mentre San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese e Santa Sofia d'Epiro si affiancheranno ad Acri e San Demetrio Corone fra quelli già raggiungibili nell'area silana. Rimarranno attive e saranno potenziate le tratte da e per vari comuni della costa ionica, tra cui Corigliano-Rossano, Cariati e Sibari. Completano il quadro le tratte operative con Frascineto, Firmo e Mormanno, nell'area del Pollino.

Nel Catanzarese, Lamezia Terme continua a rappresentare una tappa d'eccezione all'interno della rete nazionale di FlixBus, fungendo da snodo nevralgico. Da domani saranno operative le tratte verso Messina, Taormina, Catania, Siracusa, Taranto, Bari, Roma e Siena In provincia di Crotone sono cinque i centri collegati da FlixBus. Oltre che nel capoluogo, infatti, gli autobus verdi fermano a Strongoli Marina, Torre Melissa, Cirò Marina e Torretta Crucoli. Ai collegamenti già attivi con Roma si aggiungeranno tratte dirette con Napoli, Salerno, Caserta, l'aeroporto di Capodichino, Firenze, Siena, Perugia, Bologna, Modena e Bergamo.

Anche Vibo Valentia e Pizzo rientrano fra le città connesse dalla rete FlixBus in Calabria: mentre il capoluogo di provincia si offre come punto di partenza ideale per un viaggio verso Messina, Taormina, Catania, Roma, Siena, Firenze, Bologna, Parma, Milano e Torino; Pizzo si offre come meta balneare per i turisti in arrivo da Roma, Firenze, Bologna, Parma, Milano e Torino.

Cinque, invece, le destinazioni collegate da FlixBus nel Reggino: da Reggio Calabria a Rosarno, passando per Villa San Giovanni, Palmi e Gioia Tauro, il litorale tirrenico e la Piana di Gioia sono connessi capillarmente con Roma, Firenze, Bologna, Parma, Milano e Torino. (ANSA).