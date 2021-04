Editoria: Leporace vicedirettore "Il Quotidiano del Sud"

(ANSA) - POTENZA, 26 APR - La Eps (Edizioni Proposta Sud) che edita "Il Quotidiano del Sud", con edizioni regionali in Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, ha nominato Paride Leporace responsabile dello sviluppo giornalistico dell'area digital e social del "Quotidiano del Sud", affidandogli il ruolo di vicedirettore. "Abbiamo deciso - è scritto in una nota diffusa dalla Eps - di investire su una professionalità che è cresciuta e si è formata nella storica testata guidata da Ennio Simeone de il Quotidiano della Calabria, maturando poi ulteriori esperienze che possono contribuire a fertilizzare avanzamenti in un settore dinamico e necessario per le sfide che la moderna editoria richiede".

Nel comunicato è sottolineato che "l'editore e la direzione, nelle persone di Roberto Napoletano e Rocco Valenti, hanno ricevuto una proposta di piano editoriale di settore da parte di Leporace che è stata approvata e condivisa: abbiamo apprezzato e valutato positivamente un indirizzo che punta sul coinvolgimento di tutti i giornalisti della testata in un circuito totalmente integrato cartaceo-digitale mettendo al centro i contenuti che sono la prima delle innovazioni e si esprimono in un racconto libero dal territorio e in un'informazione documentale-comparativa di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti calpestati e adempie ai suoi doveri. Vogliamo valorizzare il capitale combinato delle edizioni territoriali e della edizione identitaria diventando la bandiera multimediale del Mezzogiorno e dei Sud d'Italia che è la bandiera dell'Italia riunita. Con l'arrivo di Leporace siamo certi di moltiplicare il valore di questa buona informazione. Investire sulla trasformazione digitale e sulle sue modalità innovative utilizzando tutti i mezzi disponibili è oggi imprescindibile.

Occorre rafforzare l'offerta multimediale di giornalismo documentato e di inchiesta e differenziare l'offerta di un intrattenimento di qualità che, come prospettato da Leporace, siamo certi produrranno maggiore attenzione al nostro dibattito pubblico, ulteriori risultati per la proposta editoriale del Quotidiano del Sud e nuove prospettive per tutte le persone che vi lavorano".

"Consenso al nuovo incarico" di Leporace è stato espresso dai condirettori Roberto Marino, Gianni Festa e Andrea Manzi e dai vicedirettori Stefano Regolini e Antonio Lucchini. Leporace, che sarà anche editorialista dell'edizione regionale della Calabria, ha presentato stamani alla redazione, alla presenza dell'editore e della direzione, il piano editoriale di settore. (ANSA).