Chi è Anna Bettozzi, ex immobiliarista e aspirante popstar arrestata

E' stato un esordio con largo uso di play back quello di Ana Bettz, ieri sera, al teatro Sistina. La ricca ex immobiliarista di successo Anna Bettozzi (che come nome d'arte ha scelto appunto Ana Bettz) e' salita sul palco, con la fluente chioma bionda e in pantalone e giacca argentati, per intrattenere per circa un'ora i suoi invitati. Ha stupito il fatto che quasi tutti i pezzi proposti da Ana Bettz fossero in play back. ''In fase promozionale - ha poi detto la Bettz giustificando la sua scelta ai giornalisti - il play back puo' andar bene''. Lo spettacolo, studiato con cura per il lancio del nuovo disco, e' stato diretto da Bruno Montefusco. A curare le coreografie, Franco Miseria. La brava imprenditrice, ieri del settore immobiliare oggi di se stessa, e' riuscita nel suo intento: costruire uno show per certi versi simile agli spettacoli di star come Michael Jackson e Madonna, avvalendosi della collaborazione di personaggi di primo piano dello show biz, come Kofi, producer di Celine Dion e Cher. Suo, a quanto si e' appreso, il suggerimento alla Bettz di non rischiare e ricorrere al play back. ''Ho tenacia - ha detto la Bettz - sono del leone, stesso segno zodiacale di Madonna, alla quale mi paragonano''. In sala tra gli altri Chiambretti e Frassica. La Bettz ha concluso la serata al 'Max', dove ha regalato agli invitati un calendario di sue foto sexy.