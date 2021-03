Incidenti stradali: scontro tra auto, una vittima

(ANSA) - COSENZA, 06 MAR - Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi nella tarda mattinata nella galleria della Crocetta, lungo la strada statale 107, nel tratto compreso tra Paola e Cosenza. Lo scontro ha coinvolto tre autovetture. Tre persone sono rimaste ferite, tra queste una bambina di 10 anni, trasportata in elisoccorso all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell'Anas, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per stabilire l'esatta dinamica dello scontro. (ANSA).