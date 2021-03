Covid: Calabria, 230 positivi e 4 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 03 MAR - Sono 230, più del doppio rispetto a ieri (102) i nuovi positivi in Calabria con un numero di tamponi superiore (2.953 contro 2.081 di ieri). Quattro le vittime, con il totale che arriva a 697. In leggera crescita (+6) i ricoveri in area medica (201) mentre restano stabili quelli in terapia intensiva (20) e calano di 12 gli isolati a domicilio (6.038). I guariti salgono a 31.407 (+337) mentre i casi attivi (6.259) calano di 6. I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 61, Catanzaro 60, Crotone 10, Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 80. In Calabria ad oggi, da inizio pandemia, sono stati sottoposti a test 557.211 soggetti per un totale di 590.389 tamponi con 38.363 positivi. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 2.440 (38 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;6 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 1 all'ospedale da Campo; 5 in terapia intensiva, 2.372 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.640 (8.347 guariti, 293 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.569 (23 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 2 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1533 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.820 (3721 guariti, 99 deceduti). Crotone: casi attivi 166 (9 in reparto; 157 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.694 (2651 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 443 (16 ricoverati, 427 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3163 (3107 guariti, 56 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.591 (75 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 9 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.499 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.478 (13.272 guariti, 206 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).