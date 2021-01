COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 21 GEN - Restano sempre su livelli alti i numeri relativi ai nuovi positivi in Calabria. Sono 258 i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 313), ma con un sensibile aumento dei decessi, nove in più, che portano il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia a 552. Dati un po' più confortanti dagli ospedali:in calo i ricoverati nei reparti di area medica (-6,totale:297) e quelli in terapia intensiva che sono 26 (-1).

La provincia di Cosenza si pone oggi i testa tra i casi confermati con 123, segue Reggio Calabria (70) e poi Catanzaro (38), Vibo Valentia (17) e Crotone 10.

La Calabria, che è sempre ultima nella graduatoria delle regioni italiane per numero di somministrazioni, potrebbe risultare, paradossalmente, avvantaggiata da questa condizione.

Al momento, infatti, la percentuale di dosi inoculate è poco sopra il 50% e questo, anche secondo le autorità regionali, consentirà di procedere, visti i tagli nelle forniture di Pfizer, alle somministrazioni già programmate senza dover incappare nei rischi che potrebbero correre altre regioni più avanti nella corsa all'immunizzazione. Inoltre, dalla prossima settimana è prevista un'ulteriore consegna di dosi di vaccino che consentirà i richiami per le categorie interessate dalla prima fase.

Ancora, purtroppo, sospensione di lezioni in presenza per contagi nel mondo della scuola. A Catanzaro stop di due giorni domani 22 e dopodomani 23 gennaio, a causa di un caso di positività riguardante un educatore scolastico, per le attività didattiche in presenza della scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e semiconvitto al Convitto Nazionale Galluppi.

Nel Cosentino la Guardia di finanza ha individuato due palestre che, pur tenendo abbassate le saracinesche, permettevano ad alcune decine di clienti di potersi allenare malgrado le disposizioni anti covid. (ANSA).