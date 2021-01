Scuola:Consiglio Stato rigetta ricorso Regione Calabria

(ANSA) - CROTONE, 11 GEN - Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dalla Regione Calabria contro il decreto di sospensione dell'ordinanza emessa dal presidente facente funzione, Nino Spirlì, con la quale era stato disposto il rinvio al 15 gennaio dell'apertura delle scuole elementari e media in presenza. Lo stabilisce il decreto numero 18 del 2021 della sezione terza del Consiglio di Stato, presieduta da Franco Frattini. Le lezioni rimangono in presenza.

Nel decreto si rileva che l'ordinanza del presidente Spirlì doveva essere accompagnata da dati scientifici. "A fronte di norme statali successive alla ordinanza regionale - è scritto nel testo - l'eventuale misura regionale più restrittiva, tenuto conto della rilevanza del diritto alla istruzione e del contesto di socialità specialmente per gli alunni più giovani, avrebbe dovuto essere motivata con dati scientifici evidenzianti il collegamento tra focolai attivi sul territorio e impatto della attività scolastica in presenza". Inoltre, viene evidenziato che "nella ordinanza regionale vi è una chiusura generalizzata senza alcuna, ove esistente, indicazione di zone interessate da incremento di contagi; né, peraltro, le problematiche relative al trasporto (movimentazione di persone) - risolvibili con diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi interessati - possono giustificare la compressione grave di diritti costituzionalmente tutelati dagli studenti interessati".

(ANSA).