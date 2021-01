Covid:in Calabria 175 nuovi contagi ma meno test,tre decessi

(ANSA) - CATANZARO, 02 GEN - Flette nelle ultime 24 ore la curva dei contagi in Calabria, ma diminuiscono sensibilmente in coincidenza con il Capodanno anche i test eseguiti:1.063 per 860 nuovi soggetti testati. Sono 175 (ieri erano 345) i nuovi casi positivi con tre decessi che fanno salire il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 482. Ad oggi, nella regione, sono stati sottoposti a test 424.698 soggetti per un totale di 443.632 tamponi eseguiti.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 24.440, quelle negative 400.258. Aumentano di una unità sia i ricoveri in area medica (234) che quelli in terapia intensiva (19). I guariti sono 219 in più (15.142) e gli isolati a domicilio (49), con 8.816 casi attivi e 15.624 casi chiusi. Sono questi i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 18; Catanzaro 27; Crotone 20; Vibo Valentia 32; Reggio Calabria 78.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 4.063 (56 in reparto AO Cosenza; 9 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro;7 al presidio di Acri; 7 all'ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3.972 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.256 (3.051 guariti, 205 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.522 (25 in reparto all'AO di Catanzaro; 3 al P.O. di Lamezia terme; 7 all'AOU Mater Domini4 in terapia intensiva; 1483 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1921 (1841 guariti, 80 deceduti); Crotone: Casi attivi 386 (22 in reparto; 364 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1844 (1.808 guariti, 36 deceduti). - Vibo Valentia: Casi attivi 763 (4 ricoverati, 759 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.135 (1.105 guariti, 30 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.927 (81 in reparto; 10 P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.830 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7.264 (7.133 guariti, 131 deceduti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 140. (ANSA).