Natale: nasce il panettone alla cipolla rossa di Tropea

(ANSA) - TROPEA, 17 DIC - Nasce in Calabria il primo panettone artigianale alla cipolla rossa di Tropea Igp. L'idea del direttore artistico del Tropea Cipolla Party Paolo Pecoraro è stata realizzata grazie all'arte pasticcera di Denisia Congi, giovane lady chef calabrese della Federazione Italiana Cuochi, che, è scritto in una nota, "è riuscita a creare uno squisito connubio tra l'elemento più tradizionale della festa natalizia e una delle eccellenze agroalimentari per antonomasia della terra calabra".

"Un perfetto equilibrio di gusto e aromi - prosegue la nota - realizzato con l'impiego di materie prime di alta qualità, che garantiscono al dessert natalizio un gusto speciale e intrigante, grazie soprattutto al valore assoluto di una crema delicata e inconfondibile al sapore della dolce cipolla calabrese". Per la crema, la chef ha utilizzato cipolla rossa di Tropea (IGP), zucchero di canna, zucchero semolato, miele di acacia, mix di liquori, vino bianco. Rigorosamente segreti sia la quantità degli ingredienti che la tecnica per realizzare il panettone. "Per celebrare e promuovere il dolce artigianale italiano per eccellenza - conclude la nota - si è voluto osare, per poi vincere la sfida: è risaputo da tutti che la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP sia la più Dolce del Mondo e, quindi, è facilmente intuibile quanto questa tipicità calabrese riesca a sposarsi bene anche con i dolci". (ANSA).