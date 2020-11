Covid: Calabria, quattro morti e 397 contagiati in più

(ANSA) - CATANZARO, 26 NOV - Sono quattro le persone decedute in Calabria nelle ultime 24 ore a causa del coronavirua, tre in meno rispetto a ieri. I guariti sono 191, per un totale di 4.536. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono due in più rispetto a ieri (per un numero complessivo di 45).

Ad oggi sono stati sottoposti a test 344.984 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 353.604 .

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 15.256 (+ 397 rispetto a ieri), mentre quelle negative sono 329.728. I nuovi positivi ieri erano stati 335. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. Cosenza: casi attivi 3. 516 ,casi chiusi 865 (761 guariti, 104 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.585 , casi chiusi 689 (631 guariti, 58 deceduti). Crotone: casi attivi 851, casi chiusi 428 (422 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 677, casi chiusi 234 (217 guariti, 17 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 3.524, casi chiusi 2.402 (2.334 guariti, 68 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 313, casi chiusi 172 (171 guariti, 17 deceduto).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 102, Catanzaro 61, Crotone 59, Vibo Valentia 11, Reggio Calabria 164.

Altra Regione o stato estero 0.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 157. (ANSA).