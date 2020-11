Ritrovati 4 escursionisti, si erano smarriti in Aspromonte

(ANSA) - ROCCAFORTE DEL GRECO, 04 NOV - Avevano perso l'orientamento nella zona della Diga del Menta, in Aspromonte, e non riuscivano più a tornare da dove erano partiti. Quattro escursionisti, dispersi da alcune ore, sono stati ritrovati nella tarda serata, in buone condizioni di salute, dai volontari del Soccorso alpino e speleologico Calabria.

Dopo l'allarme lanciato dai carabinieri forestali per il mancato rientro del gruppo, una squadra della stazione Aspromonte del Soccorso si è subito recata nella zona indicata dove erano già all'opera i militari e i vigili del fuoco. In concomitanza è stati attivato l'Sms Locator, sistema che permette di ricevere le coordinate esatte dei dispersi, i quali erano riusciti a fornirle avendo trovato un punto con copertura telefonica.

Dopo un'ora circa di cammino gli uomini del Soccorso Alpino, insieme ad una squadra del Sagf della Guardia di Finanza, hanno individuato i quattro che si trovavano in un terreno impervio. I dispersi sono stati visitati dal sanitario del Cnsas intervenuto sul posto, che li ha trovati in buone condizioni, e successivamente sono stati accompagnati alle proprie auto. (ANSA).