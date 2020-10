Covid: ancora in alto casi Calabria, +94. In rianimazione 5

(ANSA) - CATANZARO, 17 OTT - Si mantiene alto il numero di nuovi contagi in Calabria. Dopo i 102 di ieri - massimo raggiunto da inizio pandemia - i nuovi positivi delle ultime 24 ore sono 94 ma sono cresciuti molto anche i tamponi processati: 2.758 - il più alto numero mai fatto - contro i 1.957 di ieri.

In crescita anche i ricoverati in terapia intensiva, che oggi sono 5 (+1). I ricoverati nei reparti di malattie infettive sono 58 (+7), mentre i guariti 1.585 (+4). I casi attivi sono 994 (+90) e quelli totali dall'inizio della pandemia arrivano a 2.683 con 234. 282 soggetti testati per un totale di 236.388 tamponi eseguiti. Le vittime sono stabili a 104. Gli isolati a domicilio sono 931 (+82). I casi confermati oggi sono così suddivisi a Cosenza 35, Catanzaro 9, Crotone 2, , Reggio Calabria 34. Altra Regione o stato Estero 14. Lo rende noto il bollettino della Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a Catanzaro: casi attivi 113 (18 in reparto; 3 in terapia intensiva; 92 in isolamento domiciliare); casi chiusi 310 (276 guariti, 34 deceduti). Cosenza: casi attivi 213 (16 in reparto; 1 in terapia intensiva,196 in isolamento domiciliare); casi chiusi 578 (542 guariti, 36 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 415 (24 in reparto; 1 in terapia intensiva; 390 in isolamento domiciliare); casi chiusi 429 (408 guariti, 21 deceduti) . Crotone: casi attivi 9 (9 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 18 (18 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114 (108 guariti, 6 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 226 (226 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112 (111 guariti, 1 deceduto).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 886. (ANSA).