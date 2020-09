Due auto e una moto incendiate a Corigliano Rossano

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 30 SET - Due auto e una moto sono state distrutte da un incendio la notte scorsa a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, da persone non identificate.

Il rogo, che da una prima analisi effettuata dai Vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme, sembra essere di natura dolosa, è partito da un'automobile parcheggiata in una delle vie principali della città e si è propagato ad un'altra auto e alla moto posteggiate di fianco. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corigliano che hanno avviato le indagini. Nella zona sono presenti alcuni impianti di videosorveglianza che i carabinieri stanno provvedendo ad acquisire. Un atto incendiario che si è verificato alla vigilia della convocazione del Comitato sulla sicurezza previsto domani in Prefettura a Cosenza, richiesto dal sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, e che fa seguito all'incendio sviluppatosi per cause ancora da accertare, 4 giorni fa nel parcheggio multipiano vicino all'ospedale di Rossano che ha provocato la distruzione di dieci vetture.

