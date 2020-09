Carabinieri sequestrano prodotti ittici a Lamezia terme

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 25 SET - I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, insieme al personale del Nucleo Antisofisticazione di Catanzaro, hanno svolto uno specifico servizio coordinato a finalizzato al contrasto dell'illegalità diffusa e alla verifica della corretta applicazione delle norme igienico sanitarie nei negozi di generi alimentari etnici presenti in Via Trento.

Sono state effettuate accurate ispezioni dei locali, delle attrezzature e degli alimenti conservati negli eserciti.

I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 12 chilogrammi di prodotti ittici congelati all'origine, privi di qualsiasi etichettatura indicante la provenienza e sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 3500 euro.

"L'attività - é detto in una nota stampa dei carabinieri - si inserisce in una serie di operazioni che la Compagnia dei carabinieri di Lamezia sta mettendo in atto a seguito delle risse e dei disordini che hanno interessato il centro storico di Lamezia". (ANSA).