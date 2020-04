Ospedale Cetraro,al via reparto Covid

(ANSA) - CETRARO (COSENZA), 8 APR - E' stato attivato in tempo record nel presidio ospedaliero di Cetraro un reparto di Pneumologia Covid dedicato con sei posti letto. Lo comunicato l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza che parla di una "prima vittoria" nell'ambito del territorio dell'Azienda.

L'unità operativa è diretta da Giovanni Malomo. "A breve - è detto in un comunicato dell'Asp di Cosenza - saranno dimessi sei pazienti risultati negativi al primo tampone dopo i precedenti risultati positivi. I pazienti sono stati sottoposti nel reparto di Pneumologia di Cetraro, dopo un iniziale trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta per mezzo di ventilazione meccanica e ossigenoterapia ad alti flussi, al protocollo della terapia antivirale per come previsto dall'accordo Asp-AO Cosenza. Dei sei pazienti, quattro sono residenti del Distretto sanitario Tirreno Cosentino, uno nel Distretto sanitario di Castrovillari ed uno nel Distretto Jonio Sud.