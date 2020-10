La Basilicata punta sulle 'Infrastrutture verdi'

(ANSA) - POTENZA, 31 OTT - "L'attenzione e l'impegno a rendere concreto il concetto di sviluppo urbano sostenibile ha motivato la recente approvazione dell'avviso pubblico denominato 'Infrastrutture verdi', finanziato con i fondi Fesr 2014-2020, per la selezione di progetti tesi a migliorare la qualità del paesaggio urbano attraverso il potenziamento, la riqualificazione e la valorizzazione di spazi verdi esistenti".

Lo ha detto l'assessore regionale della Basilicata all'ambiente, Gianni Rosa, riferendosi alla "Giornata mondiale delle città'" istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 dicembre 2013 con l'obiettivo di promuovere l'interesse della comunità internazionale per l'urbanizzazione globale e contribuire ad uno sviluppo urbano sostenibile.

"In continuità, per coniugare sostenibilità urbana e benessere sociale - ha continuato Rosa - è l'impegno a candidare al Piano nazionale di ripresa e resilienza anche un programma di investimento nella forestazione urbana, per aumento del verde e delle superfici permeabili in aree urbanizzate, aumento di spazi fruibili (parchi e giardini), venendo incontro alle esigenze dei comuni per l'attuazione degli standard urbanistici relativi al verde pubblico. Le nostre città e i nostri comuni con le proprie diversità, storie, bellezze e bisogni - ha concluso l'assessore - costituiscono un patrimonio collettivo che obbliga ad una grande attenzione di gestione e governo per contribuire alla sostenibilità ambientale in termini di riduzione dell'inquinamento, di aumento dell'efficienza energetica, contenimento consumo di suolo e definizione di rete ecologica locale". (ANSA).