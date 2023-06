Peste suina, anche cinque Comuni lucani nella zona infetta

(ANSA) - POTENZA, 01 GIU - A seguito "dei focolai di peste suina africana che si sono verificati in alcune aree della Campania, ed in particolare a Serre e Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, la Commissione europea ha inteso ricomprendere nella zona infetta anche i Comuni lucani più vicini di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno e Tramutola, in provincia di Potenza".

Lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta lucana, specificando che "di conseguenza sarà emanata a breve una ordinanza del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per disciplinare i comportamenti da tenere nei cinque Comuni interessati e nei restanti territori della regione".

Nella zona infetta "sarà inibita - è scritto nel comunicato - la movimentazione dei suini e saranno rafforzate le attività di ricerca e controllo delle carcasse dei cinghiali. Saranno inoltre intensificate da parte dei veterinari le attività di controllo degli allevamenti di suini. Nei restanti territori sarà possibile la movimentazione libera dei suini con il visto dei veterinari". (ANSA).