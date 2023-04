Primo Maggio: mons.Caiazzo, "un tavolo per il lavoro ai giovani"

(ANSA) - MATERA, 29 APR - Un tavolo operativo di confronto, tra istituzioni, imprese, sindacati per attivare concrete opportunità occupazionali per i giovani della Basilicata, "alla prese con la precarietà e l'emigrazione". E' quanto chiede, in una riflessione in vista del Primo maggio, l'arcivescovo delle Diocesi di Matera-Irsina e Tricarico, monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, "preoccupato per quanto si verifica quotidianamente".

"Continuo a ripetere che - scrive monsignor Caiazzo - è assurdo che ancora non si riesca a trovare una soluzione adeguata, con progetti mirati a favore delle nuove generazioni e per il bene della nostra terra. A mio parere è necessario un tavolo di lavoro con tutte le istituzioni regionali, provinciali e comunali, i sindacati, gli imprenditori, abbassando le bandiere politiche, ma non per arrivare a interventi tampone di quelli che servono solo per accontentare ma per avviare un serio processo di sviluppo locale". (ANSA).