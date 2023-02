Imma Tataranni 3, riprese a Matera dal 13 marzo per serie Rai1

(ANSA) - MATERA, 22 FEB - Cominceranno il 13 marzo prossimo, a Matera, le riprese della terza serie di "Imma Tataranni sostituto procuratore", che ha come protagonista l'attrice Vanessa Scalera. Lo ha annunciato il sindaco della città dei Sassi, Domenico Bennardi: le riprese andranno avanti fino alla fine di aprile e proporranno agli spettatori di Rai1 le immagini di alcuni dei punti più belli di Matera, che è stata Capitale europea della cultura nel 2019, a cominciare dagli antichi rioni Sassi.

La terza serie di "Imma Tataranni" sarà in otto puntate, ciascuna della durata di circa 100 minuti. Bennardi e l'assessore al cinema, Tiziana D'Oppido, hanno sottolineato che la serie televisiva ha assunto "un'importanza centrale per la città", anche in considerazione delle "ricadute economiche e occupazionali determinate dall'investimento produttivo". (ANSA).