Scuola: Provincia di Potenza approva il Piano di dimensionamento

(ANSA) - POTENZA, 28 DIC - A maggioranza, con otto voti favorevoli del centrosinistra e cinque astensioni del centrodestra), il consiglio provinciale di Potenza ha approvato la proposta del Piano di dimensionamento scolastico "che ora passa in Regione per la sua definitiva approvazione".

Nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Provincia è sottolineato che "il Piano prevede che le istituzioni scolastiche passino da 75 a 73. Vengono istituite due nuove sedi di Cpia (Centri per l'istruzione agli adulti) a Lavello e Brienza e scuole serali presso gli istituti di secondo grado che nell'anno scolastico 2023/2024 avranno tre nuovi indirizzi: Liceo Sportivo presso l'IIS Federico II di Melfi; Tecnologico-Grafica-Comunicazione presso l'IIS di Rionero ed il plesso di Picerno dell'"Einstein" di Potenza. Ed inoltre una nuova Scuola dell'infanzia.

Dall'anno scolastico 2024-2025 è previsto invece l'avvio nell'indirizzo Tecnico-Agrario-Enologia, presso la sede di Lagopesole dell'IP 'Fortunato' di Potenza".

Il Piano, ha precisato il presidente dell'amministrazione provinciale, Christian Giordano, è stato approvato "cosi come definito nel suo iter di ascolto e confronto dei territori e delle istituzioni scolastiche ben consapevoli del fatto che di qui a qualche mese potremmo dover rivedere l'impianto generale a seguito delle modifiche alle norme nazionali ed a quale punto immaginare anche nuovi indirizzi in via sperimentale. In prospettiva - ha concluso Giordano - dobbiamo essere consapevoli dello sforzo di coniugare le esigenze che ci vengono prospettate con quelle della lotta allo spopolamento che rappresenta il vero annoso problema su cui ragionare anche nell'offerta scolastica da proporre". (ANSA).