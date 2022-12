Sanità: Asp-Regione, 65 contratti prorogati al 15 aprile

(ANSA) - POTENZA, 28 DIC - "Con gli atti adottati dall'Azienda sanitaria di Potenza (Asp), la Regione Basilicata dedica particolare attenzione ad assicurare la continuità delle attività poste in essere pur a fronte del contingente momento di transizione". Lo ha detto - in un comunicato diffuso dalla stessa Asp - l'assessore lucano alla sanità, Francesco Fanelli, riferendosi "alla proroga al 15 aprile prossimo dei rapporti di lavoro a tempo determinato che sarebbero scaduti a fine dicembre e che riguardano il personale assunto su costi a valere sul Piano triennale dei fabbisogni (Ptfp)".

La proroga è stata disposta dall'Asp "di concerto con la Regione: nello specifico - è specificato nella nota - si tratta di 65 unità ed in particolare otto assistenti amministrativi, 25 infermieri, tre tecnici di laboratorio, quattro collaboratori amministrativi professionali, tre dirigenti biologi, otto veterinari, 14 operatori socio sanitari".

"Tali provvedimenti - ha spiegato il direttore generale dell'Asp, Luigi D'Angola - sono nati dalla necessità di assicurare continuità alla fondamentale azione svolta dalle Usco attivate nel 2020, mantenere attivi i nuclei Covid presso i Presidi ospedalieri di Venosa e Chiaromonte in ragione della specifica domanda prestazionale, garantire la continuità delle attività di testing e vaccinali, mantenere un contingente di personale attivo al fine di fronteggiare eventuali recrudescenze del Covid". (ANSA).