Pari opportunità: Crpo, quattro richieste a Regione Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 21 DIC - Sono quattro le proposte che sono state avanzate, dalla presidente della commissione regionale per le pari opportunità, Margherita Perretti, al consiglio regionale della Basilicata e al suo presidente Carmine Cicala, durante un incontro con i giornalisti che si è tenuto nel pomeriggio a Potenza e in cui è stato fatto il bilancio dell'anno che si sta chiudendo.

"La realizzazione di linee guida per l'adozione di un linguaggio adatto a declinare il ruolo delle donne, una legge regionale bipartisan sulla parità di genere, il finanziamento dei progetti sulla formazione degli studenti in merito all'uguaglianza tra donne e uomini, ed infine l'effettivo esercizio dell'azione consultiva della Commissione regionale nell'attività del consiglio" è quanto chiesto dalla Perretti che si è augurata la realizzazione di quanto richiesto "entro fine consiliatura". Appello raccolto dal presidente Cicala che si farà "promotore di un'azione da portare avanti anche sulla scia dei buoni risultati raccolti nell'ultimo anno e sul ruolo di organismo interno al consiglio che ricopre la stessa commissione". (ANSA).