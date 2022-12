Religione: Matera, un'associazione per promuovere 2 luglio

(ANSA) - MATERA, 06 DIC - Con l'obiettivo di contribuire alla promozione della festa del 2 luglio in onore della Protettrice di Matera Maria Santissima della Bruna, e in particolare dei cimeli legati allo ''strazzo'' del carro trionfale di cartapesta, si è costituita a Matera l'associazione ''Fede e Tradizione''..

Tra le principali finalità del sodalizio, presieduto da Marco Rubino, e del quale fanno parte giovani e anziani, vi sono la partecipazione ''con lealtà e in maniera non violenta'' alla fase della distruzione del carro, l'impegno a tramandare nelle scuole il patrimonio storico-religioso della festa, a custodire i cimeli (statue, angeli, colombe e parti del manufatto di cartapesta) da mettere a disposizione per mostre ed eventi.

L'associazione si impegnerà, infine, a realizzare un museo dello ''strazzo'' del carro con cimeli e documentazione di diversa tipologia, per consentire a cittadini e turisti di poter ammirare le sculture in cartapesta realizzate negli anni da artisti materani, che hanno ''un grande valore artistico, antropologico e culturale''. (ANSA).