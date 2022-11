Viabilità: 100 milioni in due anni per migliorare Basentana

(ANSA) - POTENZA, 23 NOV - L'Anas ha pubblicato un bando di gara per un "accordo quadro biennale" - del valore di 100 milioni di euro - per eseguire lavori per migliorare la "Basentana" nel tratto materano: lo ha annunciato la stessa società.

"Le attività da eseguire permetteranno il potenziamento della sede stradale, già avviato con i lavori di realizzazione dello spartitraffico centrale, in corso".

In particolare, saranno adeguati i "margini laterali della carreggiata, per consentire l'installazione di nuove e più performanti barriere di sicurezza laterali, il completo rifacimento della sovrastruttura stradale e la realizzazione di opere atte a permettere, ove necessario e possibile, l'inversione di marcia". (ANSA).