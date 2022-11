Calcio: otto Daspo disposti dal questore di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 11 NOV - Al termine di indagini condotte dalla Digos di Potenza e dei Carabinieri della Compagnia di Melfi (Potenza), il questore di Potenza, Antonino Romeo, ha disposto otto daspo, in un caso della durata di otto anni. In particolare il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è stato notificato a sei titosi della Vultur Rionero e a due dell'Angri.

Le indagini hanno riguardato tre partite disputate tra marzo e maggio scorsi, due tra Vultur Rionero e Melfi (Eccellenza lucana) e l'altra sempre tra la Vultur e l'Angri, valida per i play off promozione in serie D. Cinque daspo hanno durata di un anno, gli altri tre di due, sei e otto anni. Questi ultimi due casi, per tifosi della Vultur, riguardano persone recidive.

(ANSA).