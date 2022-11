Cinema: ''Las Leonas'' aprirà il Matera sport film festival

(ANSA) - MATERA, 08 NOV - Sarà ''Las Leonas'', il docufilm prodotto da Nanni Moretti e diretto da Isabel Achaval, il 25 novembre prossimo, ad aprire la 12/a edizione del Matera sport film festival in programma al cinema ''Il Piccolo''. Lo hanno annunciato, con una nota, gli organizzatori.

Il lavoro, presentato in anteprima al festival del cinema di Venezia, racconta le vicende di un gruppo di donne immigrate a Roma, legate dalla passione per il calcio.

La manifestazione, in programma fino al 27 novembre è organizzata dall'associazione Matera Sports Academy in collaborazione con l'Unione italiana sport per tutti (Uisp) e con il sostegno del Programma Sensi Contemporanei Cinema della Regione Basilicata e del Comune di Matera. Tra le iniziative di rilievo figurano anche l'attribuzione di premi. Sabato 26 novembre, il Premio giornalistico Nino Grilli, sarà consegnato a Francesco Ceniti, giornalista de "La Gazzetta dello Sport" , autore del libro "Nel nome di Denis. La storia vera di Bergamini, il calciatore ucciso due volte". (ANSA).