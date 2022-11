Covid: bollettino settimanale Basilicata, nessun decesso

(ANSA) - POTENZA, 04 NOV - Dal 29 ottobre scorso ad oggi, 4 novembre, sono 892 i positivi emersi in Basilicata su 4.403 tamponi (molecolari e antigenici) analizzati: lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia nel primo bollettino settimanale, aggiungendo che, nello stesso periodo, sono state registrate anche 837 guarigioni, mentre non è stato segnalato alcun decesso.

Negli ospedali lucani sono attulamente ricoverate 30 persone, una delle quali in terapia intensiva, all'ospedale San Carlo di Potenza. I lucani attualmente positivi sono 4.688. Il bilancio delle vittime della pandemia in Basilicata è di 953, mentre finora sono state registrate 180.672 guarigioni. (ANSA).