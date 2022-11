Controlli su listeria, nessuna contaminazione in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 02 NOV - Dai controlli effettuati in Basilicata dai Carabinieri del Nas "non sono emerse situazioni di contaminazione degli alimenti da Listeria": lo hanno reso gli stessi specialisti dell'Arma, all'esito di una "capillare azione di controlli presso le principali attività produttive della piccole, media e grande distribuzione".

I Carabinieri hanno sottolineato i "confortanti risultati sotto l'aspetto microbiologico", spiegando che "le sporadiche non conformità rilevate, ed i conseguenti provvedimenti adottati, hanno riguardato differenti violazioni alle normative igienico-sanitarie di natura amministrativa, non aventi comunque ricaduta immediata e diretta sulla salute pubblica".

I controlli hanno riguardato le aziende che operano "nel settore dei prodotti a base di carne cruda o a ridotta cottura, quali würstel crudi, insaccati con stagionatura breve (macellerie, salumerie, supermercati, salumifici), formaggi freschi e molli (latterie, caseifici), prodotti della gastronomia (rosticcerie e similari), nonché ai distributori automatici di alimenti. Le ispezioni sono state implementate, laddove ritenuto opportuno, dal prelievo di campioni sulle materie prime e/o sul prodotto finito, successivamente depositati presso il competente Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'esecuzione delle analisi microbiologiche finalizzate alla ricerca del suddetto batterio". (ANSA).