Internet: Cisl Basilicata, un quarto dei lucani non usa rete

(ANSA) - POTENZA, 25 OTT - "In generale, un quarto della popolazione lucana non utilizza la rete": è l'allarme lanciato dalla Cisl di Basilicata, in una nota in cui ha ricordato che "la regione del 'computer in ogni caso', misura avviata nei primi anni duemila, si conferma fanalino di coda, insieme alla Calabria, anche nella classifica nazionale delle connessioni casalinghe a internet".

In particolare, la Cisl si è detta allarmata per il "digital divide nella terza età: otto anziani su dieci sono esclusi dai servizi digitali". Elaborando dati Ista riferiti al 2020 e al 2021, la Cisl lucana ha sottolineato che "più di sei famiglie su dieci senza internet a casa dichiarano di non avere una connessione perché nessuno dei componenti del nucleo familiare sa utilizzare internet. La regione si posiziona nella parte bassa della classifica anche per quanto riguarda l'interazione digitale con la pubblica amministrazione". Il segretario generale della Cisl lucana, Vincenzo Cavallo, ha ribadito la necessità di "svolgere percorsi formativi sul digitale, anche per gli anziani che sono una parte preponderante della popolazione lucana e che più di tutti sono esclusi di fatto dai processi di digitalizzazione, ormai pervasivi in ogni ambito".

