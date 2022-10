Calcio: in serie C Raffaele torna sulla panchina del Potenza

(ANSA) - POTENZA, 25 OTT - Dopo le esperienze delle stagioni 2018-2019 e 2019-2020, Giuseppe Raffaele torna sulla panchina del Potenza (serie C, girone C). Il tecnico siciliano prende il posto dell'esonerato Sebastiano Siviglia, che ha lasciato la squadra rossoblù dopo dieci giornate, con nove punti, in piena zona play out.

Nelle ultime due stagioni, Raffaele ha allenato, sempre in serie C, il Catania e la Viterbese: domenica prossima, farà il suo esordio in casa contro la Virtus Francavilla. (ANSA).