Calcio: il ritorno di Raffaele a Potenza, si riparte dal 4-3-3

(ANSA) - POTENZA, 25 OTT - "A Potenza, in passato, ci sono stato benissimo: quando mi ha chiamato la società, non ci ho pensato un secondo per accettare di tornare". Così il nuovo allenatore del Potenza (serie C, girone C), Giuseppe Raffaele, nella conferenza stampa di presentazione che si è svolta in serata allo stadio Viviani.

Il tecnico, che ritorna a Potenza dopo le esperienze nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020, dovrebbe ripartire dal 4-3-3 già usato dal suo predecessore, Sebastiano Siviglia. "Nella rosa - ha aggiunto - ci sono ottimi giocatori e mi auguro che già da domenica, al Viviani, contro la Virtus Francavilla, si crei la giusta empatia tra ambiente e squadra".

Durante l'incontro con i giornalisti, il presidente del Potenza, Donato Macchia, ha spiegato anche i motivi dell'esonero di Siviglia: "Visti i risultati di questa prima parte di campionato, era necessario cambiare qualcosa". Macchia ha poi confermato la "massima fiducia" al direttore sportivo Fortunato Varrà, "che non è stato mai in discussione. I soldi - ha concluso Macchia - li metto io e le decisioni sono e saranno sempre le mie: io ci sto mettendo l'anima e il cuore". (ANSA).