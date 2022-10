In Basilicata una domenica nei 'Parchi letterari'

(ANSA) - POTENZA, 21 OTT - Anche in Basilicata domenica 23 ottobre vi saranno iniziative per l'ottava Giornata europea dei Parchi Letterari. L'appuntamento è "con Federico II a Melfi (Potenza), Isabella Morra a Valsinni (Matera), Albino Pierro a Tursi (Matera), Francesco Mario Pagano a Brienza (Potenza), Francesco Lomonaco a Montalbano Jonico (Matera) e Carlo Levi ad Aliano (Matera)" per "scoprire - è sottolineato in un comunicato - una Basilicata meravigliosa anche in autunno inoltrato".

Il programma della Giornata europea prevede "letture, incontri, percorsi naturalistici e letterari, articoli, case museo, mostre, persone, luoghi e ricette che hanno ispirato alcune tra le più belle pagine della letteratura". (ANSA).