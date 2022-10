Coldiretti lucana e San Carlo insieme per l'Obesity Day

(ANSA) - POTENZA, 14 OTT - Domani, sabato 15 ottobre, in occasione dell'Obesity Day, dalle 8.30 alle 13.30, in piazza della Costituzione Italiana a Potenza, Coldiretti Basilicata e Azienda ospedaliera regionale "San Carlo" si uniranno per una campagna di prevenzione.

Nel mercato di Campagna amica, l'Unità operativa di malattie endocrine e del metabolismo del "San Carlo" effettuerà consulti gratuiti sul sovrappeso e sul corretto stile di vita. L'evento è stato promosso in collaborazione con il mercato coperto di Campagna Amica del capoluogo e ha l'obiettivo di contrastare l'obesità e di favorire una sana alimentazione. Uno spazio sarà riservato anche a una "passeggiata della salute" con Giuseppe Scelsi, esperto in Scienze motorie e Formatore della Scuola dello Sport. (ANSA).