Al borgo La Martella di Matera un 'Punto libri... in comunità"

(ANSA) - MATERA, 14 OTT - Un luogo di incontro, socializzazione, per formarsi, informarsi con il passamano di un libro da leggere, scambiare. E' la finalità del ''Punto libri...

in comunità'' inaugurato oggi a Matera, al borgo La Martella, nel programma di iniziative che porteranno a maggio 2023 a ricordare il 70/o anniversario della fondazione del borgo, nato con la prima legge speciale sui rioni Sassi e dalla lungimiranza di un imprenditore illuminato come Adriano Olivetti.

''Punto libri... in comunità '' è stato attivato dall'associazione culturale Amici del borgo, che cura il programma delle celebrazioni. ''Sarà uno spazio lettura - hanno detto gli organizzatori - destinato a chiunque voglia prendere o lasciare libri liberamente e in qualsiasi momento, a stimolare la voglia di lettura e favorire la libera circolazione della cultura, per rafforzare quel senso di comunità che fa da filo conduttore di tutte le iniziative del calendario''. (ANSA).