Elezioni: Verdi-SI, alleanza larga contro il modello fossile

(ANSA) - POTENZA, 03 OTT - "Fare della transisione energetica una battaglia culturale perchè diventi a totale percezione dei cittadini, un campo largo di alleanze sul territorio, una piattaforma che metta da parte il modello fossile": sono questi i punti programmatici di Alleanza Verdi e Sinistra, Europa Verde e Sinistra Italiana, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Basilicata. Li hanno illustrati stamani, a Potenza, ai giornalisti dirigenti e candidati alle recenti Politiche.

Pino Di Gilio, Donato Lettieri e Francesco Pietrantuono hanno evidenziato come "l'importante risultato elettorale raggiunto in Basilicata, in quota percentuale il migliore per i partiti ecologisti nel sud, sarà il nostro punto di partenza per una riconversione totale della regione, che vogliamo diventi un esempio nazionale, partendo da un modello che metta da parte il fossile ed esalti le risorse naturali lucane". (ANSA).