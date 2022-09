Elezioni: Casellati a Potenza, "votare è importante"

(ANSA) - POTENZA, 25 SET - "E' importante votare perché il voto è un diritto-dovere che ciascun cittadino ha per contribuire alla costruzione del progetto per un Paese": lo ha detto poco fa a Potenza la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati - candidata in Basilicata all'uninominale al Senato - in una scuola materna del centro storico, dove ha votato.

"Io ho esercitato qui questo diritto-dovere - ha aggiunto - perché qui ho fatto la campagna elettorale. E' la regione dove, eletta, io voglio restare per contribuire a farla uscire da un isolamento che la Basilicata ha subito". (ANSA).