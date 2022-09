Al voto 447mila lucani al voto per eleggere sette parlamentari

(ANSA) - POTENZA, 24 SET - Sono circa 447 mila i lucani chiamati al voto domani, dalle ore 7 alle 23, per eleggere sette parlamentari, quattro deputati e tre senatori. Alle ore 16 sono cominciate le operazioni di insediamento delle 683 sezioni, 453 in provincia di Potenza e 230 in quella di Matera.

In particolare, secondo quanto riporta il sito del Ministero dell'Interno, in Basilicata sono 446.685 gli aventi diritto al voto. Tre deputati saranno eletti con il sistema proporzionale, uno con l'uninominale; due senatori con il proporzionale e uno con l'uninominale. (ANSA).