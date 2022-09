Oggi a Potenza scale mobili 'Santa Lucia' aperte fino alle ore 1

(ANSA) - POTENZA, 10 SET - A Potenza, in occasione del concerto finale dello Spring Fest 5.0 che si terrà in serata, in piazza Mario Pagano, l'impianto di scale mobili 'Santa Lucia' rimarrà aperto sino alle ore 1. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale. Sul palco della principale piazza potentina, Dargen D'Amico. (ANSA).