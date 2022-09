Mons. Ligorio agli studenti: "Denunciate il clientelismo"

(ANSA) - POTENZA, 10 SET - "La Chiesa sarà dalla vostra parte ogni volta che, come disse San Giovanni Paolo II durante la sua visita in Basilicata nel 1991, rivendicherete più giustizia sociale, più solidarietà, ogni volta che denuncerete il clientelismo come metodo di governo e la raccomandazione come mezzo per trovare lavoro". Si chiude con queste parole il messaggio inviato agli studenti dall'arcivescovo di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, a due giorni dall'avvio dell'anno scolastico. "Vi esorto nel nome del Signore: fatevi sentire, dite la vostra sulla realtà che vivete e, se necessario - ha concluso - alzate la voce". (ANSA).