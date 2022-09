Sport: Premi Ussi Basilicata ad atleti e dirigenti lucani

(ANSA) - POTENZA, 07 SET - Il gruppo "Augusto Viggiano" dell'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) di Basilicata ha consegnato, in serata a Potenza, i suoi riconoscimenti per il biennio ad atleti lucani che si sono distinti per i risultati conseguiti. Alla cerimonia di premiazione, tra gli altri, ha partecipato anche il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro.

Il consiglio direttivo dei giornalisti sportivi della Basilicata, presieduto da Sandro Maiorella, dopo due anni di stop per il Covid, ha scelto la karateka Terryana D'Onofrio, vincitrice dell'oro a squadre nel kata ai campionati Europei in Croazia; il ciclista Domenico Pozzovivo, che ha partecipato per la sedicesima volta al Giro d'Italia, entrando nella top ten; l'atleta Donato Telesca, sesto classificato nel sollevamento pesi alle paralimpiadi di Tokyo nel 2021; il cavaliere Pasquale D'Atena, plurivincitore in concorsi ippici nazionali e internazionali; la giovane tennista Elena Francese, a 14 anni già vincitrice di numerosi trofei a livello regionale e nazionale; la nuotatrice Lucia Lourdess Marsicano, campionessa italiana juniores nel 2020 nei 200 metri stile libero; la squadra di hockey femminile della Roller Matera, campione d'Italia 2020/21.

Tra i dirigenti premiato il presidente della squadra di calcio del Francavilla, Antonio Cupparo, dopo l'esaltante secondo posto nello scorso torneo di Serie D. Infine, premio alla carriera per il fotografo potentino Enzo Bianchi, per oltre 50 anni di attività per la Gazzetta del Mezzogiorno. (ANSA).