L'Asm attua piano per il recupero delle liste d'attesa

(ANSA) - POTENZA, 30 AGO - L'Azienda sanitaria di Matera "ha recepito la deliberazione" della giunta regionale della Basilicata della scorso 22 luglio sulla "Rimodulazione del piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa". Lo ha reso noto il direttore generale della stessa Asm, Sabrina Pulvirenti.

Nel comunicato èmesso in evidenza che "per le prestazioni ambulatoriali recuperabili - quantificate nel 'Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesaì in 33.734 di cui 13.611 entro il 31 dicembre 2022 - secondo la ripartizione delle risorse effettuata dalla Regione, sono attribuite all'Asm circa 670 mila euro per il pubblico e circa 300 mila euro per il privato accreditato al quale è stabilito un obiettivo di 3.491 prestazioni entro la fine del 2022". (ANSA).